Artı TV yönetmeni Ünal Şenyuva taksicilerin saldırısına uğradı

Artı TV Yönetmeni Ünal Şenyuva, dört yaşındaki kızı kucağındayken İTÜ kampüsünün önünde taksicilerin saldırısına uğradı.

Artı TV Yönetmeni Ünal Şenyuva, kısa mesafe diye kendisini almayan ve tepki gösterdiği taksici ile arkadaşlarının saldırısına uğradı.

Şenyuva, saldırının kızı yanındayken gerçekleştiğini söyledi.

Bu da saldırıya uğradıktan sonra kızım rozanin korkulu ani pic.twitter.com/Vzy5hhCYgW — Ünal ŞENYUVA (@unalsidar) August 7, 2023

Şenyuva, "Kızım kucağımdayken bana saldırdılar. Daha sonra dört, beş kişi birden saldırmaya başladı" dedi.