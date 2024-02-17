'Artık AK Partili değilim' diyen dönerciyle Kurum arasında ilginç diyalog

İstanbul Alibeyköy'de esnaf ziyareti gerçekleştiren AKP'nin İBB adayı Murat Kurum ile bir döner ustası arasında yaşanan ve gazeteci Fatma Yörür tarafından görüntülenen diyalog sosyal medyada gündem oldu. 22 yılda ülkenin nereden nereye geldiğini söyleyen Kurum, döner ustasının "Ben 1996'da maaşımla 1 yılda bir ev aldım babama, şu anda oturuyorlar. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum." tepkisiyle karşılaştı. Kurum "Yapma gözünü seveyim" derken döner ustası "Çalışıyorum ama geçinemiyorum" dedi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Alibeyköy'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaflardan destek isteyen Kurum, bir dönerci dükkanında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Esnaf ziyaretini takip eden gazeteci Fatma Yörür'ün kamerasına yansıyan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"BEN ÇALIŞIYORUM MAAŞIMLA GEÇİNEMİYORUM"

Kurum ile döner ustası arasında yaşanan diyalog şöyle:

Murat Kurum: Emin ol bu memleket için, bu İstanbul için bu mücadeleyi bizden başkası vermez.

Döner ustası: Verir, verir. Ben AK Parti gençlik kolu başkanıydım, Refah Partisi döneminde. Artık AK Partili değilim. Onun dışında başka bir partinin içine de girmedim. Ama Necmettin'den (Erbakan) sonra bitti yani. Her şey bitti.

Murat Kurum: Yapma gözünü seveyim. Böyle dersen bu kadar emek... Kaç senedir ya, ülkeyi nereden nereye getirdik.

Döner ustası: Ben çalışıyorum, maaşımla geçinemiyorum İstanbul'da.

Murat Kurum: Ama 22 yıldır kötü dersen...

Döner ustası: Ben 1996'da maaşımla 1 yılda bir ev aldım babama, şu anda oturuyorlar. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum.