Artık en ucuza araba yıkatmak için 350 lira şart

Ekonomi Servisi

Oto yıkama fiyatlarında son dönemdeki artış dikkat çekiyor. Geçen yıla göre neredeyse 2 katına çıkan oto yıkama ücretleri İstanbul’da ortalama 350 lira ile 800 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

NTV’nin haberine göre fiyatlar semtlere, aracın temizlik durumuna ve aracın büyüklüğüne göre değişebiliyor. Fiyatları pahalı bulanlar aracını kendi yıkamayı tercih ederken oto yıkamacılar da işlerin yoğunluğunun azaldığını söylüyor. İstanbul’da yıkama fiyatları ise 350 lira ile 800 lira arasında değişkenlik gösteriyor.