Artık 'topal ördek' değil: CHP, İstanbul'da 180 meclis üyeliği kazandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyelerde meclis üyeliği bakımından çoğunlukta olmadığı için 'topal ördek' dediği CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP ve MHP'ye büyük fark attı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyelerde meclis üyeliği bakımından çoğunlukta olmadığı için 'topal ördek' dediği CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP ve MHP'ye büyük fark attı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından sonuçlar netleşmeye başlarken 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığı görevini üstlenen Murat Ongun'dan açıklama geldi. Buna göre CHP 184, AKP 130, MHP ise sadece 2 üyeyle belediye meclisinde temsil edilecek.

Ongun, "31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir: CHP: 184 AKP: 130 MHP: 2 İstanbul’a hayırlı olsun" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir:



CHP: 184

AKP: 130

MHP: 2



İstanbul’a hayırlı olsun. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 1, 2024

ERDOĞAN 'TOPAL ÖRDEK' DEMİŞTİ

2019 seçimlerinin ardından Erdoğan, belediye meclisinde çoğunluk olmalarına atıfta bulunarak Ekrem İmamoğlu’na dair isim vermeden “topal ördek” benzetmesi yapmıştı

Erdoğan, “Çoğunluğu bizde. Şu anda hâlâ her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek” ifadelerini kullanmıştı.