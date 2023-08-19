‘Artık yeter’ diyeceğiz

SOL Parti, bugün Şavşat’ta zamlara ve doğa talanına karşı miting düzenleyecek. İktidarın zulmünden bıkan bölge halkı bugün ‘artık yeter’ diyeceklerini vurguladı.

Politika Servisi

Ülkenin dört bir yanında zamlara, baskılara, gericiliğe ve doğanın katledilmesine karşı sokaklara çıkan SOL Parti, bugün de Artvin’in Şavşat ilçesinde miting düzenleyecek. Şavşat Meydanı’nda saat 14.00’te gerçekleşecek mitingde bölge insanı kurulacak olan kürsüden zamlara ve doğanın talan edilmesine karşı sözünü söyleyecek. Şavşat’ın yanı sıra Artvin merkezi, çevre ilçe ve köylerde miting çalışmalarını sürdüren SOL Partililer seçim sonrası krizin bütün faturasının halkın sırtına yüklendiğini hatırlatarak iktidarı protesto edeceklerini aktarıyor. SOL Partililerin miting çalışmalarına destek veren bölge halkı ise zamlardan, geçim sıkıntısından, toprağına, suyuna göz dikilmesinden bıktıklarını vurgulayarak herkesi bugün düzenlenecek mitinge davet ediyor.

SORUNLAR ANLATILACAK

Toprağımıza, ormanımıza, suyumuza sahip çıkmak için mitinge gideceğim” diyen Artvin’in Güleş köyünden 75 yaşındaki Muhittin Güler, “Televizyonda gördük Akbelen’de ağaçları kesiyorlar. Biz de ağacımız, suyumuz için çok ter döktük. Bir yandan ekonomik olarak çok zor durumdayız. 40 liraya dayanmış mazot. Önceden oğlum ot makinası aldı, geçen sene balyasını 13 liraya bağlıyordu bu sene bağlayamadı. Çünkü maliyeti kurtarmıyor. Toz şekerin kilosu 18 lira olmuş. Her gün zam haberi izlemekten bıktık. İki günde, üç günde bir her şeye zam yapılıyor. Biz nasıl yaşayacağız?” şeklinde sitem etti. Güler sözlerini şöyle sürdürdü: “Köyümüzde ormanlarımızı koruyorduk, bu ormanları biz büyüttük koruduk ama devlet geldi şimdi oraya yol yaptı, ormanlarımız zarar gördü. Sularımız HES yüzünden azalıyor. İşte bu sorunlarımızı Şavşat’ta mitingde anlatmak istiyoruz. Artık yeter diyeceğiz. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz.”

EMEKLİ MAAŞI YETMİYOR

Şavşat Köplüce köyünden 61 yaşındaki Ayten Yazıcı da “Bu zamlardan bıktık” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Canımıza tak etti. Et alıp yiyemiyoruz, meyve sebze alıp yiyemiyoruz. Üstümüze giyecek kıyafet alamıyoruz. Çocuklara harçlık veremiyoruz. Ben emekliyim, 7 bin 500 lira maaş alıyorum. Yetmiyor. Benim çocuklarım Benim çocuklarım aç, torunum bu sene okul kazanamadı. Özelde okutmak istesek para yok, biz ne yapacağız? Bu pahalılığı, zamları durdurmak için yarın Şavşat’ta mitinge katılıyorum. Bütün arkadaşlarımı, dostlarımı da mitinge davet ediyorum. Bizim sesimizi duyuran bizi destekleyen herkese de şimdiden teşekkür ediyorum.”

AÇLIĞA MAHKÛM EDİLDİK

Şavşat Köplüce köyünden 52 yaşındaki Kayabek Yazıcı ise yaşadıklarını aktararak şu çağrıyı yaptı: “20 yıldır süregelen AKP hükümeti tarafından bütün işçi, köylü yani bizler açlığa mahkum edildik. Kendileri özel uçaklarıyla gezerken bizler yolsuz köylerde tarlamıza bahçemize gittik. Onlar saraylarda sefa sürerken biz çocuklarımızı okula göndermek için uğraştık. Bugün bu maaşlara geçinebiliyorum diyen kimse yok, olamaz. Markete gidiyoruz her gün zam zam. Özellikle seçimlerden sonra yapılan zamlar canımıza tak ettirdi. Bunlar da yetmiyor, bütün ormanlarımızı, derelerimizi, ağaçlarımızı talan ettiler. Bu zamları ve doğamızın katledilmesini protesto etmek için herkesi Şavşat mitingine davet ediyorum. Bu zamlardan, geçim sıkıntısından bıkanları, ağacımıza, suyumuza dokunanlara karşı çıkanları mitinge bekliyorum.”