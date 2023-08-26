'Artist Ahmet' hayatını kaybetti
"Umudumuz Şaban", "Nerede O Eski Günler", "Islak Mendil" gibi filmlerle bilinen 'Artist Ahmet' lakaplı Ahmet Cengiz hayatını kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilçam oyuncularından "Artist Ahmet" lakaplı Ahmet Cengiz, 70 yaşında vefat etti.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde vefat eden Cengiz için Hazreti Ali Camisi'nde tören düzenlendi. Cengiz'in naaşı cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Antep'in Nizip ilçesinde 1953 yılında doğan Cengiz; "Umudumuz Şaban", "Nerede O Eski Günler", "Islak Mendil", "Kara Gurbet", "Dokunmayın Dünyama", "Şaka Yapma’’ gibi filmlerde rol almış, bir setteki kavga sahnesinde burnu kırıldıktan sonra Yeşilçam'a veda etmişti.