'Artist Ahmet' hayatını kaybetti

"Umudumuz Şaban", "Nerede O Eski Günler", "Islak Mendil" gibi filmlerle bilinen 'Artist Ahmet' lakaplı Ahmet Cengiz hayatını kaybetti.

Kültür Sanat 26.08.2023 15:28 Giriş: 26.08.2023 15:28

Güncelleme: 26.08.2023 15:36 Kaynak: Haber Merkezi

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