Arturo Vidal Colo-Colo'ya at sırtında döndü

36 yaşındaki Şilili futbolcu Arturo Vidal, altyapısından yetiştiği Colo Colo'ya transfer oldu. Vidal, tanıtım töreninde elinde kılıçla ata binerek kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Altyapısından yetiştiği Colo-Colo'ya dönen Şilili futbolcu Arturo Vidal'in tanıtım töreni yapıldı.

Şili'nin başkenti Santiago'daki Monumental Stadı'na helikopterle gelen Vidal'i dolu tribünler karşıladı.

36 yaşındaki oyuncu, elinde kılıçla ata binerek kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

Almanya'da Bayer Leverkusen ve Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Inter, İspanya'da da Barcelona formalarını giyen Vidal, bu kulüplerle 9 lig şampiyonluğu yaşadı.

Deneyimli futbolcu, Şili Milli Takımı'yla da 2015 ve 2016 yıllarında Kupa Amerika şampiyonluğuna ulaştı.

Son olarak Athletico Paranaense'de forma giyen Vidal, geçen ay Colo-Colo ile sözleşme imzalamıştı.