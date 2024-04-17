Artvin'de çöp sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.
Artvin-Ardahan kara yolunun Varyant mevkisinde Çoruh Vadisi kenarındaki vahşi çöp depolama sahasında gece metan gazı patlaması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede engebeli arazinin yaklaşık 5 dönümüne yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangına müdahale etti.