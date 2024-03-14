Artvin'de freni boşalan iş makinesi pazara daldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde park halindeki belediyeye ait iş makinesi, freninin boşalması sonucu hareket ederek halk pazarına daldı. Can kaybının olmadığı olayda, iş makinesi hasara yol açtı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde freni boşalan iş makinesi, halk pazarındaki tezgahlara zarar verdi.

Okullar Caddesi yokuşunda park halindeki Şavşat Belediyesine ait iş makinesi, freninin boşalması üzerine hareket ederek halk pazarına girdi.

Durumu fark eden pazar esnafı Rüstem Kılıç, vatandaşları uyararak tezgahlardan uzaklaştırdı.

HASARA YOL AÇTI

Pazar tezgahlarını devirip bazı araçlara çarparak durabilen iş makinesi, hasara neden oldu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.