Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Artvin'de gazeteciler kaza yaptı: Tolga Gül yaşamını yitirdi, Fatih Tüysüz ağır yaralı

Artvin'de, kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarpan otomobildeki gazetecilerden Tolga Gül yaşamını yitirdi, Fatih Tüysüz ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 28.03.2024 09:34
  • Giriş: 28.03.2024 09:34
  • Güncelleme: 28.03.2024 09:41
Kaynak: DHA
Artvin'de gazeteciler kaza yaptı: Tolga Gül yaşamını yitirdi, Fatih Tüysüz ağır yaralı
Fotoğraf: DHA

Artvin'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarpan otomobildeki gazetecilerden Tolga Gül (48) yaşamını yitirdi, Fatih Tüysüz (37) ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Oruçlu köyünde meydana geldi. Yusufeli'nden, şehir merkezine giden Gazeteci Fatih Tüysüz yönetimindeki 34 FZJ 841 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarptı.

Kazada, Fatih Tüysüz ile otomobildeki meslektaşı Tolga Gül, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tolga Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Fatih Tüysüz'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol