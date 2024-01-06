Artvin'de heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı

Artvin’de gün boyu devam eden yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan, yolların kapanmasına neden oldu. Yol açma çalışmalarının devam ettiği akşam saatlerinde Artvin-Şavşat yol ayrımına 5 kilometre kala bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Ardahan arasındaki ulaşım tekrar aksadı.

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ANKA

Önceki gün Artvin’de etkili olan yağışlar nedeniyle dün gece itibariıyla Artvin’in bir çok noktasında heyelanlar oluştu. Heyelanlar nedeniyle Artvin-Şavşat, Artvin-Ardanuç ve Artvin-Yusufeli yolu bir süre kapanmıştı. Bu akşam saatlerinde Artvin-Ardahan karayolu üzerinde Şavşat yol ayrımına 5 kilometre kala bölgede meydana gelen heyelan, karayolunun tekrar ulaşıma kapanmasına sebep oldu. Bölgeye gelen Karayolları ekipleri, yola sürekli kaya parçaların düşmesi nedeniyle yolu açmakta zorlanıyor. Güvenlik güçleri de bölgede can kaybı yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırdı. Artvin'de kar ve heyelan: 40 köy yolu ulaşıma kapandı