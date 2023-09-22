Artvin'de köylülerden HES ve taş ocağı protestosu

Artvin'in Arhavi ilçesinde köylüler, 23 Eylül Cumartesi günü, HES ve taş ocaklarını protesto edecek. Protestoda "yeni açılan ihaleler ve hukuki süreçlerle ilgili bilgilendirme" yapılacak.

Artvin'de köylüler, HES ve taş ocaklarını karşı protesto düzenleyecek.

Arhavi'de SAKA1-2 Regülatörü ve HES, Çamlıca 1-A Regülatörü ve HES ve taş ocaklarıyla doğaya verilen zarara tepkiler sürüyor.

Köylüler, 23 Eylül Cumartesi saat 14.00'te Çifteköprü'de düzenlenecek olan protestorda, "yeni açılan ihaleler ve hukuki süreçlerle ilgili bilgilendirme" yapacak.

Protestoyla ilgili Çamlıca Doğa Koruma Platformu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Nice ırmaklar kurudu. Nice vadiler HES yolları uğruna dinamitlendi. Nice su yatakları ve kaynak suları dinamitler yüzünden yer değiştirdi. Yol açmak uğruna 'Orman'lar tahrip edildi. Doğa talan edildi. Yeşil enerji maskesiyle muazzam bir tabiat ve kültür parçalanmaya devam ediyor. Taş ocaklarının havza genişletmesi için atılan dinamitler de eklenince vadiler hem sudan hem yeşilinden hem de yaşamdan oluyor.

İHALELER VE HUKUKİ SÜREÇ ANLATILACAK

Arhavi HES’lere, taş ocaklarına kurban edilerek doğal dokuda geri dönülmez yaralar açılmaya; yoksullaştırılmaya, kuraklaştırılmaya devam ediyor. Doğal güzellikleri ve doğal zenginlikleri ile övündüğümüz Arhavi’mizi gelecek nesillere aynı şekilde koruyarak miras bırakabilmek için bir çabanın içindeyiz. Arhavi'de SAKA 1-2 Regülatörü ve Hes, Çamlıca 1-A Regülatörü ve Hes, taş ocakları üzerinden yapılan tahribat devam ediyor.

23 Eylül Cumartesi saat 14.00'te Çifteköprü'de mevcut durum, yeni açılan ihaleler ve hukuki süreçlerle ilgili halkı bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Sizi sesimizi daha gür biçimde duyurabilmek ve Artvin'i 'kuraklaştırma politikası'na kurban etmemek için güç birliğine davet ediyoruz."