Artvin'de şiddetli yağışlar: Taşkın ve heyelan meydana geldi

Artvin’de dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağışlar Borçka ve Murgul ilçelerinde su baskınlarına, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Taşan dereler evlerin arasından sokaklara indi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri karayollarını ulaşıma kapattı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı bölgede belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Güncel 06.02.2024 11:55 Giriş: 06.02.2024 11:55

Güncelleme: 06.02.2024 12:04 Kaynak: iHA

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Fotoğraf: İHA

Artvin ve ilçelerinde dün sabah saatlerinde başlayan yağışlar aralıksız devam ediyor. Kenti olumsuz etkileyen yağışlar sonrasında Borçka ve Murgul ilçelerinde su baskınları, taşkın ve heyelanlar yaşandı. YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI Taşan dereler evlerin arasından sokaklara indi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri karayollarını ulaşıma kapattı. Şu ana kadar can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor. BAŞKAN ORHAN: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada henüz ciddi bir durumun yaşanmadığını söyledi. Orhan, şu ifadeleri kullandı: "Bu bölge yağmur alan, coğrafi koşulların zor olduğu bir bölge. Aşırı derecede yağmur yağması nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Biz de belediye ekipleri olarak sahadayız. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Teyakkuz halindeyiz. Şu anda kadar ciddi olumsuz bir durum yok. Yağışlar devam ediyor."