Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan: Risk devam ediyor

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bölgede düşmeye devam eden kaya ve taş parçaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, heyelan riskinin devam ettiği yolda temizleme çalışmaları devam ediyor.

Güncel 04.04.2024 12:09 Giriş: 04.04.2024 12:09

Güncelleme: 04.04.2024 12:10 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA