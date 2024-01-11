Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Artvin Valiliği'ne mermi isabet etmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı

Artvin’de Valilik binasına isabet eden mermiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 11.01.2024 21:20
  • Giriş: 11.01.2024 21:20
  • Güncelleme: 11.01.2024 21:22
Kaynak: iHA
Artvin Valiliği'ne mermi isabet etmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı
FOTOĞRAF: İHA

Artvin’de Valilik binasına isabet eden mermiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Artvin’de gece saat 00.15 sıralarında, 20 yaşındaki E.Ö., rastgele havaya ateş etmiş, silahından çıkan mermilerden biri Artvin Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü penceresine isabet etmişti.

Olay sonrası Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gece saat 00.15 sıralarında Valiliğimiz Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü penceresine kurşun isabet etmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda; olayın, ilimiz nüfusuna kayıtlı 1994 doğumlu E.Ö. adlı şahıs tarafından, silahla rastgele havaya ateş açılması sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili araştırmalarda olay sırasında 3 şahıs ile birlikte alkollü oldukları tespit edilen E.Ö. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Başlatılan adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 

Tartıştığı memuru öldüren polis memuruna 25 yıl hapis
BirGün'e Abone Ol

 

 

 