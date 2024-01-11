Artvin Valiliği'nin camına 'yorgun mermi' isabet etti

Artvin Valiliği binasına yorgun mermi isabet etti. Nereden ateşlendiği belli olmayan merminin kim tarafından ateşlendiğinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

Güncel 11.01.2024 14:28 Giriş: 11.01.2024 14:28

Güncelleme: 11.01.2024 14:31 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Artvin'de Valilik binasının camına yorgun mermi isabet etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde mesai için Valiliğe gelen personel, bir odanın camında kurşun izi ve çatlaklar fark etti. Çalışanların ihbarı üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, geç saatlerde nereden ateşlendiği belli olmayan yorgun merminin camı kırarak oda zeminine düştüğü belirlendi. Merminin kim tarafından ateşlendiğinin tespiti için soruşturma başlatıldı.