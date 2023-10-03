Artvin’de dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı

Artvin’de etkili olan şiddetli yağış sonrası Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde dereler taştı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.



Meteoroloji’den yapılan turuncu uyarının ardından Artvin’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşan dereler sele ve su baskınlarına neden oldu. Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde taşan dereler hayatı olumsuz etkiledi.

Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Düzköy köyü mevkide taşan dere nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler ise kapalı yol nedeniyle ilçe merkezine geri dönmek zorunda kaldı.

Ekiplerin müdahalesiyle karayolu kontörlü olarak araç trafiğine yeniden açıldı.

Öte yandan Arhavi Çifteköprü köyü taşocağı mevkide sel meydana geldi. Bölgeye İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgeye araç girişlerini kontrollü olarak verirken, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılan açıklamada Gurgencik, Dülger, Soğuksu, Uçurmak köyü yollarının kapalı olduğu bildirildi.