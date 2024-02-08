Artvin’de sel ve çığ: 1 kişi yaşamını yitirdi

Artvin’de sel ve çığ felaketi yaşandı. Kapalı köy yollarını açmaya çalışan iş makinası operatörü çığın altında kalarak öldü. Sel nedeniyle çok sayıda ev de zarar gördü.

Haber Merkezi

Artvin’de bir günde sel, heyelan ve çığ felaketi yaşandı. Çığ altında kalan bir kişi öldü, çok sayıda ev ve işyeri de sular altında kaldı.

Şavşat’ta önceki gün etkili kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi personeli 35 yaşındaki operatör Gökhan Yılmaz’ın kullandığı iş makinesi ile yolda bulunan bir kamyonetin üzerine çığ düştü. Kar altında kalan kamyonetteki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, iş makinesi operatörü Yılmaz kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin 2 saat süren arama kurtarma çalışmalarında kayıp operatöre ulaşıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunan Yılmaz, Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Gökhan Yılmaz

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Borçka ilçesinde ise önceki gün akşam etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selin yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. İçkale Deresi’nin de taşması sonucu ilçenin Yeniyol Mahallesi’nde sel ve taşkınlar meydana geldi. Bölgede bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı, göle dönen yolda park halinde araçlar sulara gömüldü. Bazı araçlar da suyla birlikte sürüklendi. Gündoğdu Mahallesi’nde 3 bina, heyelan riski nedeniyle tahliye edildi. Birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı ilçede sel için hasar tespit çalışması başlatıldı. Öte yandan Erzurum’da Aziziye ilçesinin Başkurtdere mevkisinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Yusuf Buçuğa iş makinesiyle yol açma çalışması yaparken bir anda dağdan çığ geldi. Tonlarca kar, iş makinesini önüne katıp, 80 metrelik uçuruma sürükledi. Ekiplerin çalışmaları sonucu operatör Buçuğa, yaralı olarak kurtarıldı. Ardahan’ın Posof ilçesi Derindere köyünde 4 evinin, Van’da ise bir evin üzerine çığ düştü. Şans eseri ölen ya da aralanan olmadı.