Arzu Çerkezoğlu açıkladı: DİSK, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacak

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Taksim Meydanı'nda kutlayacaklarını duyurdu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim Meydanı'nda kutlayacaklarını açıkladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde 1 Mayıs’ların, bir simgesi var… işçilerin emekçilerin mücadelesinin ve geleneğinin, emeğe saygının bir simgesi var: Taksim Meydanı" dedi.

"Taksim Meydanı 1977’den beri yüreğimizdeki yaradır" diyen Çerkezoğlu, "Yeniden yasaklandığı 2013’ten beri en büyük hasretimizdir… Bu yıl, 2024 1 Mayıs’ında yüzümüzü Taksim’e dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, şöyle devam etti: "Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, 1 Mayıs’ı kendi belirledikleri, kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim’de coşkuyla kutlama hakkı vardır. Ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu hakkın kullanımı, 2013 yılından beri keyfi biçimde engellenmektedir."