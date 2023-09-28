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Asansör boşluğuna düştüğü iddia edildi: 7 yaşındaki Damla yaşamını yitirdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oturduğu binanın asansör boşluğuna düştüğü iddiası ile yakınları tarafından hastaneye getirilen 7 yaşındaki Damla A. hayatını kaybetti.

Güncel
  • 28.09.2023 09:54
  • Giriş: 28.09.2023 09:54
  • Güncelleme: 28.09.2023 09:56
Kaynak: AA
Asansör boşluğuna düştüğü iddia edildi: 7 yaşındaki Damla yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA

Ankara'da Altındağ'ın İlçesi Başpınar Mahallesi 1656 Cadde üzerinde bulunan bir binada ailesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Damla A., yakınlarının iddiasına göre apartmanın asansör boşluğuna düştü.

Hemen yakınları tarafından Zekai Tahir Burak Çocuk Hastanesine getirilen Damla A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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