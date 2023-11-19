Asansörde ölü bulunan anne ve kızının komşuları gözaltına alındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde anne ve kızının oturdukları binanın asansöründe ölü bulunmalarına ilişkin olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde anne ve kızının oturdukları binanın asansöründe ölü bulunmalarına ilişkin olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63. Sokak'taki apartmanda meydana gelmişti. Bina sakinleri, apartmanda oturan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'i (18) asansörde hareketsiz bulmuştu. Olay yerine gelen ekipler, anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve kızının vücudunda herhangi bir yara ve kesici alet izinin yanı sıra havasızlık nedeniyle boğulduklarına dair bulguya da rastlamadı. Savcılık cinayet şüphesi üzerine yoğunlaşırken, sabah saatlerinde uçakla Ankara’ya giden ve Devrim Güler’in alt komşusu olduğu öğrenilen A.Y. akşam saatlerinde gözaltına alındı. Çiftçilikle uğraştığı öğrenilen A.Y’nin Ankara’daki işlemlerin ardından Salihli’ye getirileceği öğrenildi.