Asena Akan, müziğin bireysel ve toplumsal iyileştirme gücünden ilhamla tasarladığı yeni projesini dinleyiciye sunuyor: “Duy Sesimi”

Müzisyen, besteci ve söz yazarı Asena Akan, müziğin bireysel ve toplumsal iyileştirme gücünden ilhamla tasarladığı yeni projesi “Duy Sesimi” ile dinleyicisiyle buluşuyor.

CultureCIVIC Kültür Sanat Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje süresince ekip arkadaşları Evren Özkan ve Gözde Şekercioğlu ile birlikte gerçekleştirdiği atölyeler ile toplumumuzdaki kadınların içlerindeki potansiyelleri ve iyileştirici gücü keşfetmelerini, özgüven ve yaşam kalitelerini arttırmalarını, seslerini güvenle çıkarmalarını ve ortak sorunlarını müzik yoluyla ifade ederek birliğin gücünden faydalanmalarını yani ‘akordlanmalarını’ sağlamayı amaçlayan sanatçı; atölye çıktısı sözlerden ilhamla bestelenen eserlerin bu albüme dönüşmesiyle, kadınların sözlerinin ve seslerinin, ihtiyaç ve beklentilerinin müzik aracılığıyla yayılıp daha fazla duyulur hale gelmesini hedefliyor.

Asena Akan, müziğin “sağlıklı iletişimi, önleyiciliği ve iyileşmeyi” destekleyici yanına örnek oluşturan “Duy Sesimi” projesinin; kadınlar arası dayanışmaya ve ‘birlikte güçlenmeye’ alan açmasını, cinsiyet eşitsizliğine dair toplumsal bilinç ve farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyor.

“Duy Sesimi” adlı albümde söz ve besteleri Asena Akan’a ait, düzenlemeleri ise Tanju Eren’e ait toplam 8 eser yer alıyor. Bu albümden dijital platformlar üzerinden elde edilecek gelirin tamamının kadın çalışmalarına aktarılacağı “Duy Sesimi” albümü, Asena Akan’ın eşsiz icrasıyla Z Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda!