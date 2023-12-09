Asgari 4 kez belirlenmeli

Emek Servisi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “Gelirde Adalet, Vergide Adalet” mücadelesi ve 2024 asgari ücretinin belirleneceği aralık ayında “İnsanca Yaşanacak Ücret” talebiyle eylemlerine başladı. DİSK Yönetim Kurulu, dün Ankara’daki Genel-İş Genel Merkezi’nde konuya ilişkin basın açıklaması düzenledi. Asgari ücretin yılda dört kez belirlenmesi gerektiğini söyleyen Çerkezoğlu, 11 Aralık’tan itibaren “İnsanca yaşanacak bir ücret” talebiyle birçok ilde basın açıklamaları yapacaklarını duyurdu.

Bir evde çalışan iki kişinin ücret toplamının yoksulluk sınırının üzerinde olması gerektiğini aktaran Çerkezoğlu, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün hızla eridiğini ifade etti. Açlık sınırının 14 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 45 bin TL’yi geçtiğini dile getiren Çerkezoğlu, şöyle konuştu: “Asgari ücret ise açlık sınırının bile altında kalmaktadır. Türkiye’de asgari ücret sembolik bir ücret değildir. İşçilerin yarıdan fazlası asgari civarında bir ücretle yaşamaktadır. Biz gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşanacak ücret istiyoruz. Milyonların asgari ücrete mahkum edilmemesi için sendikal hakların kullanımının önündeki tüm engel ve barajların kaldırılması ve toplu pazarlık kapsamının genişletilmesi gerekiyor. Asgari ücret yüksek enflasyon koşullarında yılda dört kez belirlenmelidir. Bir evde iki kişi çalıştığında gelirleri yoksulluk sınırını aşmalıdır. Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oran yüzde 10’a düşürülmelidir. Vergi dilimleri artırılmalıdır. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.”