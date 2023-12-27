Asgari ücret 17 bin 2 TL oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret açıklandı. Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu duyurdu.

Asgari ücrete zam oranı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beştepe'de yapılan asgari ücret toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bakan Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücretin net 17 bin 2 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere çalışmaları tamamladı. Bu süreci ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gerek işveren, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. 2024'te geçerli olacak asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenmiştir. Temmuz ayına göre artış yüzde 49, ocak ayına göre yüzde 100 oldu. Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz."

TÜRK-İŞ: TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da konuşmasında şunları kaydetti: "İki saat öncesine kadar resmi rakam söylemedik. Talebimiz 18 bin liraydı ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı. Fiyat artışları ortada. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Enflasyon durmadığı sürece bir kereyle asgari ücret talebini yerine getiremeyiz."

TİSK: TÜM PAYDAŞLAR İÇİN AZAMİ ÇABA GÖSTERDİK

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da, "Uzun ve zorlu süreci geride bırakıyoruz. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami çaba gösterdik. Asgari ücret bir taban ücrettir, makul olması gerekir. Hedefimiz ortalama ücretin artması olmalıdır. Asgari ücret desteği için teşekkür ediyorum. Odağımızı enflasyonla mücadeleye ayıracağız." dedi.

2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/V1xYdUjMVC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2023

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET PAYLAŞIMI

Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.