Asgari ücret açlık sınırı altında

Yeni asgari ücret henüz çalışanların cebine girmeden açlık sınırının altına geriledi. KAMU-AR araştırmasına göre son bir ayda 959 TL artan açlık sınırı 17 bin 442 TL’ye, bin 658 TL artan yoksulluk sınırı 48 bin 495 TL’ye yükseldi.

Ekonomi Servisi

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeni ile 2024 yılında açıklanan asgari ücret rakamı açlık sınırının altında kalırken emeklilerin durumu içler acısı bir hal aldı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonunun Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından yayınlanan açlık ve yoksulluk raporu durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Ocak 2024 sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik ailenin zorunlu beslenme masrafını ifade eden açlık sınırı ocak ayında bir önceki aya göre 959 TL artarak 17 bin 442 TL'ye yükseldi. Dört kişilik bir ailenen gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise ocakta bin 658 lira daha artarak 48 bin 495 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 7 bin 646 TL ve yoksulluk sınırı ise 21 bin 501 TL artış kaydetti. Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da ocakta 31 bin 53 TL'ye yükseldi. Dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar ocakta bir önceki aya göre 122 lira, yıllık olarak ise 2 bin 278 lira artarak 4 bin 659 lira oldu.

ASGARİ 16 DOLAR ERİDİ

Zamlı asgari ücret cebe girmeden dolar karşısında 16 dolar eridi. 2024 yılı net asgari ücret, 27 Aralık 2023 tarihinde 17 bin 2 TL olarak açıklandı. Doğrudan 7 milyonun üzerinde çalışanı, dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret, açıklandığı gün 578 dolara denk geliyordu. Dolar kuru dün 30,28 seviyesine kadar yükseldi. Asgari ücret cebe girmeden 16 dolar yani 484 değer kaybetti.

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AÇLIK YOKSULLUK SINIRI