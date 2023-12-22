Asgari ücret artmadan market fiyatları zamlandı

Bazı gıda ürünleri asgari ücret artmadan zamlandı. Tüketici Konfederasyonu başkanı, zamlanan ürünleri açıklayarak bakanlığa çağrı yaptı.

Yeni asgari ücret daha belirlenmeden market fiyatları arttı. Konuya ilişkin konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Asgari ücret resmen açıklanmadan neredeyse tüm temel gıda ürünlerine ve ihtiyaç ürünlerine zam yağmuru başladı. Üstelik daha üç gün önce Ticaret Bakanlığı’nın müfettişleri 3 büyük şehirde denetlemeye çıkıp marketlerde fiyatların ve alış faturalarının kontrolünü yapmak sureti ile bunları incelemişken zamlar gerçekleşti” dedi.

Ticaret Bakanlığı’na çağrı yapan Ağaoğlu, şunları kaydetti: “İşin kötü tarafı bu aşırı fiyat artışları önümüzdeki ay da ‘asgari ücret arttı, maliyetlerimiz yükseldi’ bahanesi ile artırılabilir. Bu açıdan Ticaret Bakanlığı’nın denetimlerini, Zincir marketlerin satış noktalarından geriye doğru tedarikçilere, üreticilere doğru incelemesinde yarar vardır. Çünkü sadece meyve, sebzede değil içinde bulunduğumuz günlerde yumurta, et ve süt ürünleri başta olmak üzere bakliyat dahil tüm neredeyse gıda ürünlerine zam yapıldı.”

Milliyet.com.tr’ye konuşan Ağaoğlu, 1 kilo beyaz peynirin fiyatının 300 TL seviyelerini bulduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığı’nın 81 ilde örgütü olmasına karşılık her raftaki ürünün başında bir denetçisi olma imkanı yok. Ama satışa sunulan ürünlerin mutlaka bir tüketici tarafından görülmesi söz konusu olduğuna göre tüketicilerimiz anormal fiyat artışı gördükleri ürünlerin etiket fiyatlarını, faturalarını varsa eklemek sureti ile Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na internet üzerinden kolayca gönderebileceklerini akıllarından çıkarmayıp bilinçli yurttaş olarak bunu görev edinmelidirler.

Böylelikle ülkemizdeki erişkin her birey Ticaret Bakanlığı’nın bir müfettişi gibi fahiş fiyat vurguncularına karşı denetim gerçekleştirmiş olacaktır.

‘ALO 175 TÜKETİCİ HATTINI ARASINLAR’

Etiket fiyatlarında yumurta, et, süt fiyatları yükseldi. Beyaz peynir 300 TL’ye dayandı. Süt ve et fiyatlarına sürekli zam geliyor. Tedarikçilerin de sürekli incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yapılan zamlarla birlikte tüketicilerin bilinçli davranıp tespit ettikleri artışları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na internetten bildirmelerini, internetten bildirme imkanı olmayanlar için alo 175 tüketici hattını aramaları gerektiğini düşünüyorum.

‘FİYATI 230 LİRADAN, 300 LİRAYA ÇIKTI’

Marketlerde 30’lu yumurtanın fiyatı 75-90 TL bandından şu anda 115-140 TL bandına gitti. Bu markasına ve satış noktasına göre değişkenlik gösteriyor. Bakliyat ürünlerinde de artışlar gözlendi. Osmancık pirinç geçtiğimiz günlerde 55-60 TL iken şu anda 80-100 TL bandında markasına göre değişkenlik gösteriyor. Beyaz peynir ise 180-230 TL bandında iken şu anda 240-300 TL bandında seyrediyor. Fiyat artışları ise bu ay içerisinde gerçekleşti. Asgari ücret konuşulmaya başlandı, daha tespiti kesinleştirilmeden zamlar gelmeye başladı.

ETİKETTE BAŞKA, KASADA BAŞKA FİYAT

Ayrıca 1 Ocak 2024’ten itibaren uygulanacak cezalar, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru parasal sınırı yüzde 58.4 oranında artırıldı. Yani kasada başka fiyat, etikette başka fiyat olduğu takdirde bugün 1371 TL olan idari para cezası her bir etiket için 2171 lira olarak uygulanacaktır.

Ayrıca tüketici hakem heyetlerine bu yıl için 66 bin TL’ye kadar uyuşmazlıklarda başvuru yapılabilirken bu sınır 1 Ocak 2024’ten itibaren 104 bin TL’ye çıkarılmış olup tüketiciler için büyük bir avantaj sağlanmıştır.

Bugün yeni model akıllı bir telefon 66 bin TL’nin oldukça üzerine çıktı. Buz dolabı, televizyon, beyaz eşya, mobilya, elektronik gibi ürünlerde sorun yaşayan tüketicilerimiz Ticaret Bakanlığı’nın kısa adı TÜBİS olan sistemini kullanmak sureti ile internet üzerinden şikayetlerini ve başvurularını yapabilecekler ve belgelerini eklemek sureti ile Tüketici Hakem Heyeti’nden çıkacak karar ile haklarına kavuşabileceklerdir.

Geçtiğimiz yıl 66 bin TL olan hakem heyeti başvuru sınırının 104 bin TL’ye çıkarılması tüketici açısından büyük bir avantaj oluşturmuştur.”