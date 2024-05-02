Asgari ücret için önemli kulis: Ekonomist Oğuz, "artış yapılacak" diyerek tarih verdi

Ekonomist Şeref Oğuz, asgari ücrete artış yapılacağına ilişkin kulis bilgisi aldığını belirterek, hükümetin masasında 4-5 ayrı çalışma bulunduğunu belirtti. Oğuz, asgari ücrette artış için konuşulan tarihi de söyledi.

Ekonomist Dr. Şeref Oğuz, Ankara kulislerinde asgari ücretle ilgili kulis bilgilerini açıkladı.

Ankara'da konuşulanları Ekonomim.com'a açıklayan Oğuz, asgari ücretin Türk-İş'in son açıkladığı açlık sınırının altına düştüğüne dikkat çekerek "Artış yapmak zorundalar" dedi ve şöyle konuştu:

"Hükümet yerel seçimlerde halktan uyarı aldı. Varlığı sorgulanır hale geldi. İnsanlar 2028'e kadar dayanamaz erir. Hatta gözlemciler şöyle örnekler veriyor; ceylana ateş edersin, yaralı ceylan öldüğünü anlayana kadar koşarmış. İktidar ABD'deki benzetmeyle topal ördek durumunda. Tabanını kaybetmeyle karşı karşıya. İkinci parti konumuna düştü. Asgari ücret halktan gelecek tepkiler ve işsizlik nedeniyle zaten artırılmak durumunda."

"ASGARİ ÜCRETTE KARAR ŞİMŞEK'İN DEĞİL"

Asgari ücrete zam yapılmayacağı yönündeki açıklamaları değerlendiren Oğuz, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek buna şiddetle karşı olmakla birlikte, son sözü yine Cumhurbaşkanı söyleyecek. Asgari ücret Mehmet Şimşek'in ve diğer bakanların kapsama alanı dışındadır. Bu iş tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uhdesindedir. Bu arada memurun kat sayısını artırmak yerine, asgari ücreti artırarak toplumu rahatlatma külfetinin maliyetini de özel sektöre yüklemiş olacaksın. 'Özel sektör bunu finanse etsin' görüşü hakim. Bir Silifke türküsü var, 'herkes kesesinden yiyip içsin saltanatım var benim'..." yorumunu yaptı.

ARTIŞ İÇİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ İŞARET ETTİ

Hükümetin masasında asgari ücretle ilgili 4-5 ayrı çalışma bulunduğunu belirten Oğuz, tarih de vererek şunları kaydetti:

"Asgari ücrette artışı üçüncü çeyrekte bekliyorum. Eylül ayına bırakabilir. Şu hesapların yapıldığı yönünde kulis bilgilerine ulaştım; baz etkisiyle birlikte enflasyon 20-22 puan düşecek ve ondan sonra asgari ücrette düzenleme yapacaklar. Bu işvereni de rahatlatacak, aynı zamanda da kendileri 'Bakın asgari ücrete zam yaptık' diyebilecekler. Masada 4-5 çalışma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçenek oluşturuyorlar."