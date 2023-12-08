Asgari ücret ve memur zamları için Ankara’da konuşulan son rakamlar

Gazeteci Deniz Zeyrek, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yıl sonunda yapılacak zamlara ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

Sözcü TV’de konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, emekli maaşı ve asgari ücret zamlarıyla ilgili yeni bir kulis bilgisini aktardı.

Yılda bir kere artırılma kararı çıkmasaydı asgari ücretin 15 bin 800 TL olacağını söyleyen Zeyrek, “Fakat yılda bir kere artıracakları için 17 bin TL yapma noktasındalar. Bu devletin işine de geliyor. Devlet oradan vergi alıyor. Asgari ücret bu memur ve emekli maaşı gibi değil yani. Bunu patronlar ödeyecek. Devlet tabi patrondan alacak vergiyi düşürebilir” dedi.

EMEKLİ MAAŞI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarını eleştiren Zeyrek, emekli maaşları için de rakam verdi. Zeyrek, şunları söyledi: “Patronun elini rahatlatabilir. Patronda o miktarı işçiye yansıtabilir. Böylelikle işçinin de refahı artabilir. Bu para işverene yük bindirecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin 500 TL olacak. Olağan üstü bir zam yapılmasını beklemiyorum.”

MEMUR MAAŞLARI

Memur maaşlarına yapılacak zamlara da değinen Zeyrek, "Memur maaşları da 31 bin TL civarında olacak. Orada da 8 bin 070 TL'lik seyyanen zam var. O biraz artabilir, 10 bin TL'ye yükseltilebilir. Ancak memurun asıl maaşı yine düşük olacak. Yani memurun asıl maaşı yine 22-23 bin TL olacak” dedi.

1 Nisan'dan sonra da 4 yıl daha seçim olmayacağını hatırlatan Zeyrek, "Korkunç bir kemer sıkma politikasına geçilecek. Aksi takdirde bu hedeflere ulaşılması imkansız" dedi.