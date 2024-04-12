Asgari ücrete yıllık, okula dönemlik zam

HABER MERKEZİ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) yönetimi yaz dönemi ücretlerine yüzde 40,10 zam yaparak 100 bin TL olan dönem ücretini 140 bin 100 TL’ye yükseltti.

Dönemlik zam uygulaması 2022-2023 ve 2023-2024 girişli öğrencilere geçerli iken öğrenciler zamma tepkili.

Evrensel’e konuşan TOBB ETÜ öğrencilerinden kimi ailesine yük olmaktan mustarip iken kimi ise Temmuz’da yapılacak olan zam ile devlet üniversitelerine geçiş yapacağını anlattı.

İsmini vermek istemeyen İngiliz Edebiyatı 2. sınıf öğrencisi, “Dönemlik zam uygulaması getirildiğinde temmuz ayında asgari ücrete ve memur ücretlerine de enflasyondan dolayı ek zam yapılıyordu. Bir nevi maaşlara ek zam varsa okul ücretlerine de olsun diyerek getirdiler bu uygulamayı. Şimdi ‘enflasyonla mücadele’ kapsamında asgari ücret ve memur ücretleri yıllık belirleniyor ama okul ücretleri dönemlik belirlenmeye devam ediyor. Bu adaletsiz bir durum” dedi.

DEVLETE GEÇİŞ YAPABİLİRİM

İktisat bölümü hazırlık sınıfından ismini vermek istemeyen bir başka öğrenci ise şunları söyledi: “Kayıt olduğum zaman ailemin maaşlarına da yılda iki kez zam yapıldığını bildiğim için içim rahattı. Temmuz ayında bir zam daha gelecek. O zaman başka bir devlet üniversitesine yatay geçiş yapmam gerekebilir.”

Endüstri Mühendisliği’nde okuyan 3. sınıf öğrencisi, “Bu zamdan biz etkilenmiyoruz ama temmuz ayında öyle bir zam yapıyorlar ki bir farkı kalmıyor. Bir sonraki senenin yükünü hep birlikte taşıyoruz. Seneye mezun olacağım o yüzden biraz daha dişimizi sıkacağız, aileme bu kadar yük olmak istemezdim ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.