Asgari ücrete zamda plan değişiyor

Asgari ücrette yılda iki kez yapılan zamların, yeni yıldan itibaren yılda bir kez belirleneceği belirtiliyor.

Ekonomik krizle birlikte başlayan asgari ücrete yılda iki kez zam uygulamasının, 2024'ten itibaren teke düşürüleceği belirtiliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, iktidarın ekonomi kurmayları bu değişiklikle, yıl içerisinde asgari ücrette 'iki kez yapılan zammın oluşturduğu enflasyonist etkiyi' kırmayı amaçlıyor.

Ekonomi kurmaylarında, 'enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması için yılda tek zammın faydalı olacağı' düşüncesi hakim.

Sürecin sağlıklı işlemesi açısından bu adımın atılmasının gerekli olduğunu savunan kurmaylar, 'tüm ücretlerin artışı körükleyen asgari ücret zammının yılın ikinci yarısından sonra enflasyonda sağlanacak düşüşün önünü kesmemesi için' tek zam seçeneğine sıcak bakıyor.

Bu adımın aynı zamanda piyasadaki ürün ve hizmetlere sürekli zam geleceği endişesi anlamına da gelen 'beklenti enflasyonunu da ortadan kaldıracağı' savunuluyor.