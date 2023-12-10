Asgari ücretin perdesi açılıyor

Havva GÜMÜŞKAYA

Milyonlarca ücretliyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor. Görüşmelerin yaklaşmasıyla birlikte sendika ve iş dünyasından beklentilere yönelik açıklamalar da dile getiriliyor.

Asgari ücret zammının yanında iktidarın “tek zam” açıklamaları da tartışma yarattı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise komisyona da 4 asgari ücretli işçi gönderecek. Atalay, açlık sınırının altında bir teklifi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

DİSK de yüksek enflasyon nedeniyle bu yıl asgari ücret için bir rakam açıklamadı. DİSK, asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini savunuyor.

RESMEN KEDİ FARE OYUNUNA DÖNDÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, DİSK’in asgari ücret konusundaki taleplerini kabul ettiklerini belirterek insan onuruna yaraşır bir asgari ücret konusunda sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Geçen hafta Türk-İş ile bir görüşme yapan Taşçıer, işveren tarafıyla da görüşeceklerini aktardı. Gerçek olmayan rakamlar üzerinden bir tahminde bulunmanın anlamsız olduğuna değinen Taşçıer, “İktidarın bütün kuralları, bütün kurumları yok sayarak, ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla bu süreci yönetiyor olmasına ortak olmak istemiyoruz. Onun için de asgari ücret açıklamanın şu koşullarda hiçbir anlamı yok” dedi. Ücretlerin alım gücünü yitirdiğine dikkat çeken Taşçıer, şu ifadeleri kullandı: “Böyle bir ortamda verilecek zam 17 bin 500 olursa martta açlık sınırının altında kalacak, 20 bin lira olursa temmuzda açlık sınırının altında kalacak. Kedi fare oyunu gibi. İnsan onuruna yarayış bir ücret talebimiz var. ILO sözleşmesinin onaylanması noktasında bir çağrıda bulunduk.”

Komisyonun iradesinin gasp edildiğini belirten Taşçıer, “İktidarın kafasında bir hesap var. Tek sefer yapılacağını bile çalışma bakanı açıklıyor bu komisyonun alması gereken bir karar. Komisyon isterse 10 kez asgari ücreti belirler. Bu yaşadıklarımız aslında tek adam sisteminin bu ülkeyi getirdiği noktanın göstergesi” ifadelerini kullandı. “Tartışılan rakamlar sadece enflasyon farkını kapatan rakamlar, Bu insanların refah payı nerede?” diyen Taşçıer, vergide adalet konusunda kanun teklifi verdiklerini kaydetti.