Asgari ücrette geri sayım başladı: Hangi rakamlar konuşuluyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam oranını belirlemek üzere ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirecek. Asgari ücrete tek zam yapılacağı açıklamasının ardından hesaplar da yeniden yapılmaya başlandı. Uzmanlara göre, asgari ücrette zam oranı yüzde 35 ile yüzde 55 arasında olacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık’ta yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada “Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” demişti. Bu açıklama sonrası asgari ücrette zam hesapları yeniden yapılırken, uzmanlar da enflasyon rakamlarını baz alarak tahminlerde bulunuyor.

Uzmanların tahminlerine göre, asgari ücrete yüzde 35 ile yüzde 55 arasında bir zam yapılması öngörülüyor.

5 SENARYO KONUŞULUYOR

Zam oranın yüzde 35 olması durumunda asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş olacak. Yüzde 40 olması durumunda 15 bin 962 lira 80 kuruş, yüzde 45 olması durumunda 16 bin 532 lira 90 kuruş, yüzde 50 olması durumunda 17 bin 103 lira olacak. Zam oranının yüzde 55 olması durumunda ise asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralıkta dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

