Asgari ücrette gözler 3. toplantıda

Yaklaşık 7 milyon işçi, asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını yeni haftada yapacak. Toplantının tarihi henüz net değilken komisyonun çalışmalarını ay sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında taraflar, müzakerelerde belli bir aşamayı geride bırakırken nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından hafta başında açıklanması bekleniyor.

Komisyon, 3. toplantısını yeni haftada yapacak.

İşveren ve işçi kesiminin yeni yılın ücretlerini görüştüğü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık, ikincisini ise 17 Aralık'ta düzenledi. Üçüncü toplantının tarihi ise açıklanmadı ancak yeni yıla girmeden asgari ücretin açıklanması gerekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan 2. toplantıda, taraflar bir rakam telafuz etmedi.

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik veri ve raporları komisyona sundu.

3. toplantının tarihi henüz belirlenmedi ancak mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete 2024 yılı için yapılacak zammın, ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete en düşük yüzde 30, en yüksek ise yüzde 55 zam yapılması söz konusu. Asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa 14 bin 822 liraya, yüzde 35 artırılırsa 15 bin 392 liraya yükselecek.

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira; yüzde 45 artışta ise 16 bin 532 lira olacak. Yüzde 50’lik zam yapılırsa da 17 bin lirayı geçecek.