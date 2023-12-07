Asgari ücrette iddialı tahmin

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, asgari ücret tahminini açıkladı. Bu yılın enflasyonunu, gelecek yıla dair enflasyon tahminlerini ve yapılacak tek zammı hesaba kattığını belirten Doğan, asgari ücrete yüzde 50 ila 60 arasında bir zam beklediğini yazdı.

Hürriyet'in çalışma yaşamı yazarı Noyan Doğan, milyonlarca emekçinin merakla beklediği 2024 yılı için asgari ücret zammına ilişkin tahminini açıkladı.

Bu yılın enflasyonunu, gelecek yıla dair enflasyon tahminlerini ve bu sene tek zam yapılacağı açıklamalarını hesaba katan Doğan, asgari ücrete yüzde 50 ila 60 arasında zam beklediğini belirtti. Doğan, yüzde 55 oranında bir artışın daha ağır basan bir senaryo olduğunu da ifade etti.

Oranlara göre yeni asgari ücret hesaplaması da yapan Doğan, şunları kaydetti:

"Bu yılın enflasyonunu, gelecek yıla dair enflasyon tahminlerini, son iki yılda enflasyonist ortamda asgari ücrete yapılan zamları ve yeni senede bir kere artış yapılacağını hesaba kattığımızda; yüzde 50 ila 60 arasında bir zam bekliyorum ki, yüzde 55 bana göre daha ağır basan bir senaryo. Peki, bu artışlar ne anlama geliyor?

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde brüt 20.121 liraya, net 17.104 liraya çıkacaktır. İşverene maliyeti de yaklaşık 23.641 lira olacaktır.

Asgari ücrette yüzde 55 artış yapılırsa brüt 20.791 liraya, net 17.673 liraya çıkacaktır. Bu durumda işverene maliyeti ise yaklaşık 24.428 lira olacaktır.

Asgari ücrette yüzde 60 artışa gidilirse brüt 21.462 lira, neti ise 18.248 lira olacaktır. İşverene maliyeti de 25.218 lira olacaktır.

Tahminim bu yıl işverene verilen asgari ücret desteğinin de 500 liradan 600 hatta 650 liraya çıkarılacağıdır."