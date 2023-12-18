Asgari ücrette ikinci toplantı: Türk-İş "teklif vermeyeceğiz" dedi, topu patronlara attı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını gerçekleştirmek üzere toplandı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıdan sonuç çıkmadı. Toplantının ardından soruları yanıtlayan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, sendika olarak bir teklifte bulunmayacaklarını söyledi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı sona erdi.

Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi heyetine Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık yaptı.

TÜRK-İŞ: HENÜZ RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ

Toplantının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türk-İş'in asgari ücret için herhangi bir teklif vermeyeceğini açıkladı.

Sendikanın kırmızı çizgisi olup olmadığına yönelik soruya yanıt veren Ağar, "Kırmızı çizgi boş laf" dedi. İkinci toplantıda da herhangi bir rakamın telaffuz edilmediğini aktaran Ağar, "Rakam telafuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok. Kısa zamanda bir mutabakata varılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Ağar, şunları söyledi:

"Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek, kısa süre içerisinde bir mutabakata varılmasını arzu ediyoruz. Şu anda henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Yılbaşı yaklaşıyor bundan önce sonuca varmak istiyoruz.

Asgari ücretle geçinen insanların, ev kirası, su, doğalgaz faturalarını ödeyemediklerini biliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde 10 bin TL'nin altına ev kirası yok. Bunları düşünerek rakamın belirlenmesi gerekiyor.

Bunun belirleyicisi hükümet olacak. İşveren ve hükümetin görüşleri olumlu olursa bir mutabakata varılabilir ancak şu andan bunu söylemek zor çünkü henüz ortada bir rakam yok.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar / AA

"BU HAFTA İÇERİSİNDE YENİDEN BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Asgari ücretli çalışanlarımız sendikalı olmamasından dolayı bütün iş yerlerinde bu şekilde çalışılıyor.

Kamuoyunu da yanlış yönlendirmek istemiyoruz. Bu hafta içerisinde yeniden bir araya gelerek bunu mutabakata vardırmak istiyoruz ancak günü henüz belli değil. Hükümet bunu görüşüp bize haber verecek.

Biz talep eden kişiyiz. Para verenler rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendireceğiz. İşveren tarafından veya hükümet tarafından bir rakam gelmedi."

ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:



• Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

• Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

• Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

• Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

• Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belli tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.