Asgari ücrette ilk toplantı bugün

Hükümet, işçi ve işveren heyetleri bugün saat 14.00'te yeni asgari ücreti tespit için bir araya gelecek. Pazarlıkların 15 bin 405 lira ile 17 bin lira arasında geçmesi bekleniyor.

Milyonlarca ücretliyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor.

Önümüzdeki yılın tamamında geçerli olması öngörülen yeni asgari ücrette pazarlıkların 15 bin 700 ila 17 bin lira bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantısını bugün yapacak. 15 üyeli komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki ilk toplantısında ay içinde yürütülecek temasların yol haritasını belirleyecek. Daha sonra, ilk rakamların telaffuz edileceği toplantılar için Türk-İş ve TİSK ev sahipliğinde bir araya gelinecek.

15 KİŞİLİK HEYET

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçileri temsilen 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirlenecek. İşçileri temsil eden Türk-İş heyetinde bu yıl bir kasiyer, bir sağlık çalışanı, bir enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi olmak üzere asgari ücretli 4 işçi yer alarak, geçim koşulları hakkında bilgi verecek.

2024 yılı için asgari ücret zammının, 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmaması bekleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel gerçekleşirse son 6 ayın enflasyonu yüzde 37.8 olarak kaydedilecek.

Sadece enflasyon zammıyla birlikte asgari ücret 15 bin 700 lirayı aşacak. Yine yılbaşında belirlenecek olan memur maaşlarındaki artış oranı gözetildiğinde ise asgari ücret 17 bin lira bandını aşabilecek.

Pazarlıklarda Türk-İş’in geçim araştırması da önemli bir veri olacak. Araştırmanın kasım ayı sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 25 TL’ye, yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL’ye, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 18 bin 239 TL’ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.