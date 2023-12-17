Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor: İkinci toplantı yarın

Asgari ücrette 2024 yılı ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ikinci toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Asgari ücret için ikinci toplantı saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

EKONOMİK VERİLER MASAYA YATIRILACAK

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak söz konusu ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak.

İlk toplantıda işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık yaptı.

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.