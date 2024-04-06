Asgari ücretten, emekli aylığına: Aziz Çelik seçim sonrası olacakları madde madde anlattı

Prof. Dr. Aziz Çelik, enflasyonun faturasının asgari ücretliye, emekçiye ve emekliye kesileceğini belirterek seçim sonrası olacakları madde madde yazdı. Seçim sonrası olacakların netleşmeye başladığını belirten Çelik, asgari ücret ve emekliye seyyanen zamma kapıların kapandığını ifade etti.

Ekonomideki kötü gidişatın altında ezilen halk, 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kartı gösterdi. Önünde seçim kalmayan iktidar ise emekliye ve asgari ücretliye kapıyı kapattı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde birinciliği CHP'ye kaptırarak ikinci parti konumuna düşen iktidar emekliye seyyanen zammı kapıları kapatmış zam için haziran ayını işaret etmişti, asgari ücretliye ikinci zam konusunu da kapatmıştı.

BirGün yazarı ve çalışma yaşamı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, faturanın kime kesileceğine ilişkin yaptığı paylaşımda seçim sonrası olacakları sıraladı. Enflasyonun faturasının emekliye, asgari ücretliye ve emekçiye kesileceğini belirten Çelik, "Seçim sonrası olacaklar netleşmeye başladı!" diyerek maddeler halinde sıraladı.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"Neoliberalizmin daniskası! Enflasyonun faturası ücretliye, emekçiye ve emekliye kesilecek!

1- Merkez Bankası, Hükümete yazdığı mektupta asgari ücrete Temmuz 2024'te ikinci bir zam yapılmamamasını istedi. Böylece ücret artışları bir kez daha enflasyonun sebebi ilan edildi.

2- Hükümet zaten asgari ücrete ikinci zam yapılmayacağını ilan etmişti. Böylece Temmuz 2024'te asgari ücret artışı olmayacağı netleşti.

"EMEKLİYE İYİLEŞTİRME SÖZ KONUSU DEĞİL"

3- Emekliye Temmuz 2024'ten önce her hangi bir iyileştirme yapılması söz konusu değil!

4- Temmuz 2024'te ise işçi ve esnaf emekli aylıkları yasa gereği 6 aylık resmi enflasyon (Ocak-Haziran) oranında artacak. Bu artışı "enflasyona karşı koruduk" diye sunacaklar.

5- Bir diğer tehlike 10 bin TL'ye tamamlanan en düşük aylık artmazsa emeklilerin önemli bir bölümü resmi enflasyon oranında bile zam alamayacak.

6- Memurlara Temmuz 2024'te toplu sözleşmedeki ucube hüküm nedeniyle enflasyonun yaklaşık 5 puan altında zam yapılacak. Aynı şey memur emeklileri için de söz konusu olacak. Hükümetin bu kaybı telafi etmesi pek olası görünmüyor.

"EMEKLİLİK YAŞI, KADEME VE BENZERİ İYİLEŞTİRMELER YAPILMAYACAK"

7- Emeklilik sisteminde adalet bekleyenler için gelecek seçime kadar ümit ışığı yok. Hükümet SGK'de gider artışına yol açacak bir düzenleme yapmayacak. Emeklilik yaşı, kademe ve benzeri iyileştirmeler yapılmayacak.

8- Kamu tarafından yönlendirilen mal ve hizmet fiyatlarına seçim nedeniyle yapılmayan zamlar yapılacak. Ciddi bir zam dalgası olacak. Vergi artışları da cabası.

9- Sözün özü sıkı para politikası, kemer sıkma politikası sıkı biçimde uygulanacak. Hükümet halkın alım gücünü düşürmeye ve harcamalarını kısmaya yönelik sıkı bir neoliberal politika izleyecek.

10- IMF'siz ve IMF'li sıkı bir sıkılaştırma, kemer sıkma politikası izleyecekler.

Enflasyonla mücadele için tek bildikleri neoliberal ezber bu: Talebi kısmak, ücretleri baskılamak, kamu harcamalarını kısmak!

24 Ocak 1980 ve 2002 benzeri bu program ile enflasyon düşer mi bilemem ama halkın alım gücünün düşeceği ve yoksullaşmanın artacağı kesin!

Bütün bunları 'nasılsa 4 yıl seçim yok' diye yapmaya kalkışacaklar. Seçimsiz dört yılın emeğe faturası ağır olur! O yüzden erken seçim şart!"