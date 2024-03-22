Aşık Veysel’siz 51 yıl

Kültür Sanat Servisi

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 51'inci yıldönümünde Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı. Sevenlerinin katıldığı programda Aşık Veysel’in mezarına karanfil bırakıldı.

Aşık Veysel'in torunu Rüstem Şatıroğlu şu ifadeleri kullandı: “Bugün Aşık Veysel'in doğduğu topraklarda, onun kara toprağına kavuşmasının yıl dönümünde, köyündeyiz. Bugün burada siz kıymetli dostlarla dedemi yeniden anmanın ve birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Aşık Veysel gibi tüm Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş bir değerin torunu olmak, onun soyunu devam ettirmek, hem sorumluluğu hem de duygu yoğunluğuyla sözcüklerle anlatılabilecek bir şey değildir. Onu yaşamak, onu yeniden keşfederek yaşamak; büyük bir gururdur.”

Programın ardından Aşık Veysel'in ölümünden sonra köyde müzeye dönüştürülen evi de ziyaret edildi. Ozanın yatağı, sazı, fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu müze, ziyaretçilerin ilgisiyle karşılandı. Sanatçı Mustafa Özarslan da müzedeki salonda Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi.