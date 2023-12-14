Asıl sorumlular hesap vermeli

Haber Merkezi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), riskli yapı stoku ile ilgili uyarılara rağmen 20 yıldır önlem almayan, çıkardığı imar aflarıyla riski büyüten siyasi otoritenin sorumluluğu yine mühendislerin üzerine yıkmaya çalıştığını belirterek, adil yargılama talep etti.

İMO tarafından yapılan yazılı açıklamada “Başlayan yargı süreçlerinin seyrine bakıldığında, gerçek kusurluların ortaya çıkarılmasından uzaklaşıldığı, eksik ve hatalı yaklaşımlar içerdiği, o-damızın çalışmasının üniversitelere ait bilirkişi raporlarında dikkate alınmadığı, pek çok statik proje müellifi meslektaşımızın tutuklanarak günah keçisi ilan edilmeye çalışıldığı görülmektedir” denildi.

GÖREVDEN KAÇMAYIN

Binaların durumuna ilişkin önlem alınmadığına dikkat çekilen raporda şu ifadeler de yer aldı: “Riskli yapı stokunun varlığının hemen herkes tarafından bilinmesi, tüm kuruluşların önlem alınması gerektiğini dillendirmesi ve bu önlemlerin neler olduğunu söylemesine rağmen 20 yıldır hiçbir eylemde bulunmayan siyasi otoritenin, bugün sorumluluğu yine mühendislerin üzerine yıkmaya çalışması kabul edilemez. Çıkardıkları imar aflarıyla risk üzerine risk yaratan ve yetmiyormuş gibi imar affından faydalanacak binaları gerçek bir teknik incelemeden kaçıran yöneticiler şimdi gözlerden uzak kalmak için hedef saptırmaktadırlar. Halkın sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamasından sorumlu olan devlet yöneticileri sorumluluklarından kaçınamazlar.”