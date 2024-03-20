Aşılarda büyük endişe

Haber Merkezi

6 Şubat depreminin ardından 14 ay geçti. Depremde çok sayıda Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Hasarlı olan ASM’lerin de yenilerinin yapılmadığı, konteyner kentlerde görevlendirilen aile hekimlerine gönderilen temizlik malzemesi, tansiyon aleti, steteskop ve otoskop gibi malzemelerde de büyük bir tedarik sıkıntısı yaşandığı vurgulandı. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, en önemlisi sorunlardan birinin tüm ASM’lerdeki elektrik kesintileri nedeniyle aşı soğuk zincirinde sıkıntılar oluştuğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Kara, “Depremin üzerinden 14 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen bölgede temel sağlık hizmetlerini sağlayan ASM’lerin ve çalışanlarının sorunlarının çözümüne dair somut gelişmeler yaşanmamıştır" dedi. Kara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya özetle şu soruları sordu: "Aile hekimlerinin ve aile sağlığı ebe hemşirelerinin yaşadığı barınma sorunun çözülmesi için planlama var mı? Boş konteynerlerde çalışmak zorunda kalan ASM çalışanlarının malzeme tedariki sorunun çözülmesi için bir çalışma yapılmakta mı? Elektrik kesintileri nedeniyle aşıların saklanmasında yaşanan sorunun çözülmesi için adımlar atılmakta mı?"