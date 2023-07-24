Aşırı sağ gölgesinde sandık kuruldu

Erken genel seçimde halkın sandık başına gitiği İspanya’da merkez sağ PP ile aşırı sağ Vox’un hükümet kurması öngörülüyor. Gazeteci Mas’a göre Vox, yerelde kazandığı yerlerde şimdiden gerici politikalarını uyguluyor.

Umut Can FIRTINA

Tüm Avrupa’da olduğu gibi giderek yükselen aşırı sağın gölgesinde İspanya halkı, yeni hükümeti belirlemek için erken genel seçimde sandık başına gitti. Seçimi merkez sağ Halk Partisi’nin (PP) kazanması öngörülürken, aşırı sağcı Vox partisinin hükümet ortağı olması olasılığı öne çıkıyor.



İspanya’da kayıtlı 37,4 milyon seçmenin olduğu ülkede seçmenler 350 milletvekilinin yanı sıra Senato’nun 265 sandalyesinden 208’ini belirlemek için oy kullandı. Aşırı sıcaklar ve tatil dönemi nedeniyle seçimde katılımın yüzde 70 civarında olması bekleniyor.

Seçimde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez önderliğindeki Sosyalist İşçi Parti (PSOE), İspanya hükümeti 2’nci başkan yardımcısı Yolanda Diaz’ın liderliğinde sol partilerin birleştiği hareket SUMAR, Alberto Nunez Feijoo’nun liderliğindeki merkez sağ Halk Partisi (PP) ve Santiago Abascal’ın liderliğindeki aşırı sağcı Vox partilerinin yarıştı.



İBRE SAĞA DÖNÜK



Kamuoyu yoklamaları seçimleri Feijoo öncülüğündeki ana muhalefetteki PP’nin kazanacağını gösteriyor. Ancak PP’nin hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğa ulaşamayacağı, bu yüzden de aşırı sağcı Vox ile koalisyon kurması öngörülüyor. Böylece yaklaşık 50 yıl önceki diktatör Fracisco Franco döneminden bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partinin hükümet ortağı olması büyük bir ihtimal olarak gözüküyor.



Sanchez, mayıs ayında düzenlenen yerel seçimlerde karşılaştığı yenilginin ardından erken seçim kararı almıştı. Birçok kişi Sanchez’in kararını “siyasi bir kumar” olarak değerlendirirken, Reuters’a konuşan uzmanlar seçmenlerin “tercih ettikleri ideolojiye oy vermek yerine istemediklerini engellemek için” sandık başına gideceğini kaydetti.

Sanchez seçim kampanyasında ötenazi, LGBTİ, kürtaj ve hayvan hakları konusunda geçirdikleri yasalara vurgu yaparak, Vox’un hükümete gelmesi halinde tüm bu ilerlemelerin geriye gideceği konusunda uyarıyor. Öte yandan Avrupa’nın en düşük enflasyon oranına ve ekonomik büyümeye dikkat çekerek, hükümetin ekonomik başarılarına dikkat çekiyor.

Gazeteci Cristina Mas

ŞİMDİDEN BAŞLADILAR



İspanya’dan gazeteci Cristina Mas, ülkede aşırı sağın yükselişini BirGün’e değerlendirdi. Vox’un Valencia gibi yerel seçimleri kazandığı yerlerde şimdiden kadınlara ve azınlıklara yönelik gerici ve merkeziyetçi politikalarını uygulamaya başladığına dikkat çeken Mas, “Bu durum hükümete geldiklerinde yapacaklarının bir göstergesi” ifadelerini kullandı.



“Avrupa’nın siyasi çerçevesi İspanya için de geçerli” diyen Mas şöyle devam etti: “Diğer aşırı sağ yönetiminde olan Norveç ve İsveç’teki durumdan çok farklı değil. Sadece Franco diktatörlüğü sayesinde biraz gecikti bu durum. Yükselişin bir diğer sebebi de göçmen konusu gibi karışık meselelere oldukça basit, popülist cevaplar vermeleri. Ayrıca İspanyol milliyetçiliği yaparak Katalanlara ve Basklara karşı söylemleri, Vox’a popülerlik kazandırdı.”