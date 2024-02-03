Aşırı sağcı parti devletten yardım alamayacak

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, ırkçı, aşırı sağcı NPD/Die Heimat (Almanya Ulusal Demokratik Partisi) partisinin devlet yardımı almasını görüşüp karara bağladı. Die Heimat partisine hazine yardımı kesildi.

BERLİN

Federal Anayasa Mahkemesi, Federal Meclis, Federal Konsey ve Federal Hükümetin talebi üzerine NPD/Die Heimat partisini devlet yardımı almasına ve vergi muafiyetinden yararlanmasına engel koydu.

Federal Konsey Başkanı Manuela Schwesig de, Federal Anayasa Mahkemesi'nin NPD/Die Heimat kararına yönelik "Demokrasiye ve Anayasamıza karşı olan partiler devletten para almamalıdır. Federal Anayasa Mahkemesi bunu teyit etmiştir. Karar, savunma demokrasisinin araçlarının etkili olduğunu ve anayasal düzenimizi kurucuların ruhuna uygun olarak koruduğunu göstermektedir. Şimdi, bir kısmı zaten aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış olan AfD için ne gibi sonuçlar çıkarılabileceği incelenmelidir." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

ANAYASAYA AYKIRILIĞIN KANITI

Federal Konsey, Federal Meclis ve Federal Hükümet, kimliğini korumak için adını "Die Heimat" olarak değiştiren NPD'nin anayasaya aykırı olduğunu mahkeme sürecinde kanıtlamayı başardı. Temmuz 2019'da üç anayasal organ, Anayasa'nın 21 (3) maddesi uyarınca partinin devlet parti finansmanından çıkarılması için Federal Anayasa Mahkemesi'ne ortaklaşa bir başvuruda bulunmuştu.

Federal Konsey tarafından daha önce başlatılan parti kapatma davası sürecinde Federal Anayasa Mahkemesi Ocak 2017'de de NPD'nin insan onurunu ihlal ettiğini, demokrasi ilkesinin özünü göz ardı ettiğini ve tarihi Nasyonal Sosyalizm ile yakınlık içinde olduğunu tespit etti. Ancak mahkeme, anayasaya aykırı hedeflerini gerçekleştirme potansiyelinden yoksun olduğu gerekçesiyle partiyi yasaklamamıştı.

NPD, 2017'deki yasaklama davasında verilen kararın ardından, birkaç yıl boyunca doğrudan devlet parti fonlarından yıllık altı haneli meblağlar almaya ve vergi ayrıcalıklarından yararlanmaya devam etti. Seçim başarısının olmaması nedeniyle bu ödemeler 2021 yılında sona erdi. Bununla birlikte, parti nispeten yüksek üyelik aidatları ve yılda 700.000 avroya varan bağışların yanı sıra daha önce tamamen vergiden muaf olan miraslar da alıyor. Bu vergi ayrıcalığı da bugün itibariyle kaldırıldı.