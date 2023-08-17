Aşısız ya da eksik aşılıların salgını

Haziran ayında ülkede görülen kızamık vaka sayısı 782’ye yükseldi. Türk Tabipleri Birliği, vakaların birçoğunun aşısız ya da eksik aşılı vakalar olduğunu dikkat çekti.

Haber Merkezi

Ülkedeki kızamık vakaları son 1 yılda hızla artış gösterdi. Haziran ayında olgu sayısı 782’ye yükselirken, hastaneye yatış oranı da 164’e çıktı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), bu yılın ilk 6 ayında görülen kızamık olgu sayısında bir önceki 6 aya göre çok yüksek oranda artış yaşandığını kaydetti.

Açıklamada "Verilere bakıldığında salgın, yaşına göre aşısız ya da eksik aşılı bireylerin salgını gibi görünmektedir" denildi.

AŞILAMA ÖNEMLİ

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Bu sebeple; henüz vaka görülmeyen yerlerde, olguların en erken görülme yaşına dayalı olarak belirlenecek alt yaş sınırından (6 ya da 9 ay) itibaren çocukların eksik aşıları hızla tamamlanmalıdır. Salgın görülen yerlerde 15 yaşın altındaki çocuklar başta olmak üzere epidemiyolojik örüntüye göre salgın kontrol aşılaması yapılmalıdır. Ek doz aşılama, aşılama takvimindeki aşılamanın yerini almaz. Zamanı gelince takvimdeki aşı uygulanmalıdır. Ek doz aşı ile aralarında en az 4 hafta aralık bırakmaya dikkat edilmelidir. Kamu otoritesi bölgelere göre aşı oranlarını kamuoyuyla paylaşmalı, alınacak önlemler konu sunda başta meslek örgütleri olmak üzere toplum katılımının önünü açmalıdır. Aşı kararsızlığı ile etkin bir mücadele yürütülmelidir."