Askeri amaçlı harcamada rekor

Bütçeden askeri amaçlı yapılan harcamalarda rekor kırıldı. 2023'ün ilk altı ayında güvenlik ve savunma için toplam 15,8 milyar TL’lik harcama yapıldı. Harcamalar seçimlerin yapıldığı mayısta zirve yaptı.

Hande ÖZTÜRK

Bütçeden güvenlik ve savunma amaçlı yapılan harcamalar, 2023’ün ilk yarısında 15 milyar 872 milyon TL olarak gerçekleşti.



Güvenlik ve savunma harcamaları, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke savunmasına ilişkin riskler bulunduğu izlenimi yaratmayı amaçlayan bir kampanyayı tercih ettiği seçimlerin yapıldığı mayıs ayında en yüksek seviyesine ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre, Mayıs ayında güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme, hizmet alımları ve yapımları amaçlı harcama tutarı 5 milyar 505 milyon 805 bin TL oldu.



REKOR MAYIS AYINDA KIRILDI



2023 yılının mayıs ayında zirveye çıkan güvenlik ve savunma amaçlı harcamalar aylar itibarıyla şöyle kaydedildi:



Ocak: 1 milyar 70 milyon TL

Şubat: 637 milyon TL

Mart: 1 milyar 648 milyon TL

Nisan: 3 milyar 472 milyon TL

Mayıs: 5 milyar 505 milyon TL

Haziran: 3 milyar 538 milyon TL

***

Propagandaya alet edildi

AKP'nin devlet olanaklarını ölçüsüzce kullandığı seçim kampanyasında, TEKNOFEST’in tarihi sonbahar döneminden seçim öncesine çekildi. Festivalin gerçekleştirildiği alanlar miting meydanı gibi kullanıldı. İktidarın, İHA ve SİHA'lar ile TCG Anadolu Gemisi'ni seçim propagandası yapmak amacıyla kullanılması da tepki topladı. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin Cumhurbaşkanlığı Seçim İzleme Çalışmaları raporunda, iki tur seçimin yapıldığı mayısta, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adaylarının söylemlerinde kullanılan milliyetçi retoriğin gittikçe arttığına dikkat çekildi. Seçim kampanyalarında özellikle güvenlik, terör, savunma sanayi ve sığınmacıların geri gönderilmesi konuları üzerinde durulduğundan söz edildi.

***

2006-2022 yılları arasında merkezi yönetim güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları bütçe giderleri: