Askeri yığınak gerginliği

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Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik tırmanırken Kosova, Sırbistan’dan tüm askeri birliklerini sınır hattından derhal çekmesini talep etti. Kosova önceki gün, ABD’nin sınır boyunca Sırp askerlerinin konuşlandırıldığını duyurmasının ardından, Kosova’nın toprak bütünlüğünün tehdit edildiğini bildirdi. Kosova hükümeti, Sırbistan’ın askeri birliklerinin üç farklı yönden sınır hattına yaklaştırdığını belirtti.

KOSOVA İÇİN TEHDİT

Kosova hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sırp askeri birliklerinin sınıra konuşlandırılmasının, Kosova’nın toprak bütünlüğünü tehdit ettiği aktarıldı. Açıklamada, “Sırp ordusuna ve jandarmasına ait sınır hattındaki 48 üssün varlığına ilişkin kaygımızı birçok kez dile getirdik. Üslerin Kosova Cumhuriyeti'ne karşı olası askeri saldırıyı desteklemeye hizmet ettiğini vurguladık. Sırbistan’a sınır hattındaki tüm askeri birlikleri derhal geri çekmeleri ve ülkemiz için kalıcı bir tehdit oluşturan 28 ileri askeri üssü ve 20 jandarma üssünü kapatıp askerden arındırmaları çağrısında bulunuyoruz” dendi.

Açıklamada, tehdit konusunda ABD ve AB ülkeleriyle temasta oldukları vurgulandı.