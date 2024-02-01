Askerlik Yerleri Sorgulama e-Devlet | 2024 Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü 2024 Şubat ayı yedek subay, yedek astsubay ve erler için askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı. MSB tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre askerlik yerleri belli oldu. İşte, 2024 Şubat askerlik yerleri ve MSB celp ve sevk tarihleri!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklama ile yedek subay, yedek astsubay ve erler için askerlik yerlerini açıkladığını duyurdu. MSB'ye bağlı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinde Şubat ayı celp ve sevk tarihleri ilan edildi. Askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlüler askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapıp sorgulayabilecek. İşte, 2024 Şubat askerlik yerleri ve MSB celp ve sevk tarihleri!

Askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği açıklamada "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin açıklamasına göre Şubat ayı askerlik yerleri 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle erişime açıldı.

Askerlik yerleri sorgulama

MSB'nin 1 Şubat 2024'te gerçekleştirdiği açıklama ile yedek subay, yedek astsubay ve erler için askerlik yerleri belli oldu. Askerlik yerleri sorgulama için yükümlüler e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecekler.

Askerlik yerleri sorgulama için tıklayınız

2024 Askerlik sevk tarihleri

Yedek subay, yedek astsubay ve erler için MSB'nin açıkladığı 2024 askerlik sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 08 Şubat 2024

08 Şubat 2024 Er (2'nci Grup): 07 Mart 2024

07 Mart 2024 Er (3'üncü Grup): 18 Nisan 2024

*Askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlüler sevk belgesini MSB'nin duyurduğu sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alacaklar.