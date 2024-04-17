Aşkın Nur Yengi’den emekli aylıklarına gönderme

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, “10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam” dedi ve mesleğini yapmaya devam edeceğini söyledi.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Aşkın Nur Yengi, ‘Aramızda Kalmasın’ adlı magazin programına konuştu.

Bir zamanlar vokalistliğini yaptığı Sezen Aksu'nun son dönemde sahneye çıkmaması hakkında konuşan Yengi, "O, müziğe ve üretkenliğe devam ediyor. Canı sahnede olmak istemiyor olabilir. Ya da şu an değil ama sonra bir belgesel veya özel bir konser yapacaktır. Bu biraz keyfe keder bir şey. Bazı şeyleri dozunda yaşamak önemli. Sezen abla böyle düşünüyor olabilir. Bu işi bir yerde güzelliğiyle, doğruluğuyla noktalamak ya da ara vermek. Onun şahsi kararı" dedi.

53 yaşındaki şarkıcı, "Emeklilik planınız var mı?" şeklindeki soruya da dikkat çekici bir cevap verdi.

Yengi şöyle konuştu:

“10 bin TL alacaksam hayır. 10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam. 'Emekli olunca ikinci bir iş yap' diyorlar. İkinci bir iş düşünürsem ben ana mesleğimi yapıp emekliliği ikinci iş olarak görmek zorunda kalacağım.”