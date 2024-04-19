Askıya çıkartılan nükleer planlarına itiraz edildi: Bilime ve hukuka aykırı

Sinop'ta, nükleer santral projesine dair askıya çıkartılan imar planlarına itirazda bulunuldu. Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Sözcüsü Murat Şahin, “Askıya çıkartılan imar planları, plan notları ve plan açıklama raporları bilimsel-teknik ve hukuksal olarak kabul edilemez niteliktedir" tepkisini gösterdi. Şahin, imar planlarının iptali için dava açacaklarını bildirdi.

Sinoplular, nükleer santral projesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı’nca resen onaylanarak askıya çıkartılan imar planlarına itiraz etti.

Sinop Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan Sinop Nükleer Karşıtı Platformu (NKP) üyeleri adına açıklama yapan Murat Şahin, “Hiçbir ekonomik, toplumsal ve çevresel faydası bulunmayan, olası bir kaza ve saldırı sonrasında yaydığı radyasyonun etkileri yüzyıllarca devam edecek; pahalı, kirli, tehlikeli, atık sorunu çözülmemiş Sinop NGS projesi daha fazla kamu zararı doğurmadan iptal edilmedir” dedi.

Şahin, planların iptali için dava da açacaklarını belirtti.

BİLİMSEL VE HUKUKSAL OLARAK KABUL EDİLEMEZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından nükleer santrala ilişkin hazırlanan Sinop Nükleer Santral Alanı’nın kara tarafına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi askıya çıkartıldı.

Planların, teknik ve hukuksal olarak kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Sinop NKP üyeleri, itirazlarını Sinop Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü’ne teslim etti.

DAVA AÇACAĞIZ

Ardından açıklama yapan Sinop NKP Sözcüsü Murat Şahin, “Askıya çıkartılan imar planları, plan notları ve plan açıklama raporları bilimsel-teknik ve hukuksal olarak kabul edilemez niteliktedir. Bir başka deyişle yok hükmündedir. Bu dilekçelerimizin devamında söz konusu planların iptali için paydaşımız olan demokratik kitle örgütleri ile birlikte dava da açacağız” dedi.

Ülkenin elektrik ihtiyacı olmadığını belirten Şahin, “Türkiye`nin kurulu gücü, tepe talepten gücünden bile iki kat fazladır. Elektrik tüketimi son üç yıldır artmamaktadır. Deniz ekosistemi ve Ekolojik açıdan korunan alanlar başta olmak üzere, bir kaza yaşanmasa bile nükleer santralin büyük bir ekolojik yıkım yaratacağı artık herkes tarafından bilinmektedir. Ayrıca, dünyada nükleer atıklar sorununa da halen bir çözüm bulunamamıştır" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER TESİSLER TÜRKİYE'DE KURULMASIN

Savaş ortamında nükleer santralların hedef haline geldiğini hatırlatan Şahin, ayrıca atık sorununun halen çözülemediğine dikkat çekti.

Şahin şöyle konuştu: “Hiçbir ekonomik, toplumsal ve çevresel faydası bulunmayan, olası bir kaza ve saldırı sonrasında yaydığı radyasyonun etkileri yüzyıllarca devam edecek; pahalı, kirli, tehlikeli, atık sorunu çözülmemiş Sinop NGS projesi daha fazla kamu zararı doğurmadan iptal edilmedir. Nükleer santral projeleri ülke gündemimizden derhal çıkartılmalıdır. İsrail, İran’ın İsfahan eyaletindeki Nükleer tesisleri hedef aldığı saldırılarını sosyal medya haberleri aracılığıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Her zaman hedef olarak seçilebilecek benzer nitelikteki nükleer tesislerin Türkiye’de de kurulmasını istemiyoruz.”