Aslan, Avrupa’da yine iz bırakıyor

Kardelen Tatar SİNECAN

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’ı iki defa geri düşmesine rağmen 3-2 mağlup eden Galatasaray, Avrupa futbolunda iz bırakmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında çıktığı son 20 karşılaşmada sadece bir defa mağlup oldu.

MAÇ KAYBETMİYOR

2021-2022 sezonundta Şampiyonlar Ligi elemesinde PSV’ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12’si UEFA Avrupa Ligi, 6’sı Şampiyonlar Ligi elemesi, 2’si de Devler Lig grup karşılaşması olmak üzere toplam 20 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda Avrupa Ligi son 16 turu maçında Barcelona karşısında yaşadı.

Cimbom ayrıca Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını deplasmanda yendi.